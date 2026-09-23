Continuano i raid della Russia sull'Ucraina. Magazzini e distributori di benzina in almeno due quartieri di Kiev sono stati danneggiati da droni nelle prime ore del mattino. Il sindaco Vitali Klitschko ha riferito che detriti di un drone sono caduti nel quartiere Solomiansky della capitale, in un'area tra edifici residenziali, e che è scoppiato un incendio nei pressi di una società di trasporti. Tra gli obiettivi dell'attacco, anche una stazione di servizio e alcuni magazzini nel quartiere di Holosiivsky. Gli attacchi sono avvenuti lo stesso giorno in cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito Kiev della possibilità di un nuovo attacco su larga scala da parte della Russia, facendo riferimento a rapporti dell'intelligence.

Un altro attacco russo contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel Mar Nero, ha causato la morte del capitano. Lo hanno riferito le autorità ucraine. "Il nemico ha colpito una nave mercantile battente bandiera di Antigua e Barbuda", ha dichiarato Oleg Kiper, capo della regione di Odessa. "Il capitano della nave, un cittadino ucraino, è stato ucciso".