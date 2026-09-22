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Ucraina, Zelensky vede Trump: "Vogliamo entrambi che la guerra finisca prima dell'inverno"

Il presidente americano prima del bilaterale a margine del'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con il leader di Kiev: "Putin vuole la fine del conflitto"

L'incontro tra Zelensky e Trump - Volodymyr Zelensky /X
L'incontro tra Zelensky e Trump - Volodymyr Zelensky /X
22 settembre 2026 | 21.42
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

"Incontro positivo e produttivo" tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente americano Donald Trump a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. A dirlo è il leader di Kiev secondo cui "sia gli Stati Uniti che l'Ucraina desiderano che questa insensata guerra contro la Russia finisca prima dell'inverno''. Con Trump, ha spiegato Zelensky su 'X', ''abbiamo discusso di possibili misure di de-escalation che possano aprire la strada alla diplomazia''.

Il presidente ucraino si è detto ''grato che nel frattempo i nostri team continuino a lavorare per avviare la produzione di intercettori Patriot in Ucraina. Questo contribuirà a proteggere vite umane, qualora la Russia rifiutasse i negoziati e continuasse a puntare sul terrorismo missilistico balistico contro il nostro popolo quest'inverno e in futuro''. Con Trump, ha aggiunto, ''abbiamo anche discusso di altre questioni bilaterali e multilaterali, tra cui un pacchetto invernale di difesa aerea per l'Ucraina. Ringrazio il Presidente Trump, il suo team e tutto il popolo americano per il loro sostegno''.

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