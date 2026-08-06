Tommaso Gallavotti

Per l'agenzia dal 2000 al 2004 ha seguito principalmente il movimento No Global, coprendo manifestazioni in Italia, come il G8 di Genova nel 2001, e all'estero (a Cancun, Copenaghen, Praga, Siviglia, Mumbai, Porto Alegre e altrove).

Dal 2004 si è occupato prevalentemente di finanza e mercati, seguendo per l'agenzia le grandi banche e le compagnie di assicurazione e le Borse.