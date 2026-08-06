Migranti a Ceuta: l'Ue in massima allerta per il 15 agosto

La Commissione Europea mantiene un'attenzione "molto alta" in vista del 15 agosto, data indicata da voci e indiscrezioni di varia provenienza per un eventuale nuovo tentativo di attraversare in massa la frontiera tra il Marocco e l'enclave di Ceuta. Lo dice il portavoce della Commissione Guillaume Mercier, durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

"Le minacce ai confini esterni - afferma - possono accadere, come abbiamo visto. Abbiamo visto le allerte e siamo in contatto con le autorità spagnole su questo. L'attenzione rimane molto alta, in vista del 15 agosto. Siamo anche in contatto con Frontex ed Europol. Restiamo molto vigili".

"Abbiamo visto che tramite diversi canali, anche russi, si è rapidamente amplificata la situazione che abbiamo visto sul terreno" la settimana scorsa, aggiunge.