Il creator messicano sostiene che, dopo l'uscita del film 'Chiamami col tuo nome', "molte persone" gli dicevano: "Sei molto simile a Chalamet". Il giovane onlyfanser, però, ha precisato: "Non ho mai avuto intenzione di offendere Timothée o di imitarlo"

Si definisce sui social "il sosia di Chalamet di cui tutti parlano", Eddie Veyro - giovane creator messicano su OnlyFans - sta spopolando sulla piattaforma dedicata principalmente ai contenuti per adulti, dove la sua sorprendente somiglianza con Timothée Chalamet è diventata parte del personaggio che gli utenti hanno costruito attorno a lui. Veyro usa il nome utente 'CallMeEddieV', un chiaro riferimento a 'Call Me By Your Name' ('Chiamami col tuo nome'), il film di Luca Guadagnino del 2017 che ha consacrato l’ascesa dell’attore. Veyro ha iniziato ad usare la piattaforma tre anni fa, per arrotondare: "Volevo semplicemente guadagnare di più con un lavoro diverso", ha raccontato al 'Daily Mail'. "Non pensavo che il mio profilo sarebbe cresciuto così in fretta". Ora "è praticamente il mio lavoro a tempo pieno". Dopo aver raggiunto 20mila follower nel primo anno, Veyro ha iniziato a collaborare con altri creator, fotografi e aziende, realizzando contenuti espliciti fino ad arrivare ai 100mila iscritti. Il creator messicano sostiene che, dopo l'uscita del film di Guadagnino, "molte persone" gli dicevano: "Sei molto simile a Chalamet". Il giovane onlyfanser, però, ha precisato: "Non ho mai avuto intenzione di offendere Timothée o di imitarlo".

Il divo di Hollywood, come riporta il 'Daily Mail', sarebbe a conoscenza del profilo di Veyro e una fonte ha rivelato alla testata che si sentirebbe "a disagio" all'idea di essere scambiato per lui. La sua preoccupazione, però, non riguarderebbe la sessualità o il lavoro di Eddie, ma la possibilità che le persone lo associno erroneamente a contenuti che non ha creato né approvato. Veyro, però, respinge qualsiasi intento di confusione. "Credo che alla gente piaccia il fatto che io abbia una somiglianza con Timothée, ma per me è solo un gioco", ha detto. "Non posso controllare ciò che viene detto sul mio aspetto. Non voglio appropriarmi del suo nome né altro. Non ho mai avuto l’intenzione di offenderlo o imitarlo. Non ho alcun legame con lui, e non ha mai approvato, sostenuto o partecipato al mio account o ai miei contenuti".

Sul tema dei guadagni non si sbilancia: "Guadagno davvero bene", ha detto. "È il motivo per cui voglio spingere il mio account ad un livello superiore". Il suo primo acquisto è stato un Suv, pagato in tre mesi. Tre anni dopo, ha comprato la sua prima casa: un appartamento con due camere e due bagni che intende affittare. "Capisco che molti utenti arrivino sul mio profilo per la somiglianza con l'attore, ma una volta iscritti spero restino per me", conclude. Veyro, però, ha intenzione di abbandonare OnlyFans e usare i guadagni per avviare una propria attività.