Decisive le immagini della videosorveglianza presente all’interno dell’edificio, in cui si vede i due salire sulla terrazza e poco dopo scendere soltanto il 41enne con in mano la borsetta di lei

C’è un fermo per la morte della ragazza romana di 30 anni precipitata lo scorso 13 luglio dal terrazzo del palazzo in cui viveva a Tor Bella Monaca a Roma.

Si tratta di un uomo di 41 anni, tunisino, che conviveva con la donna, fermato dalla polizia come indiziato di delitto.

A condurre le indagini, coordinate dalla procura, sono stati gli investigatori della polizia. Decisive le immagini della videosorveglianza presente all’interno dell’edificio. Dai filmati infatti si vedono i due salire sulla terrazza e poco dopo scendere soltanto il 41enne con in mano la borsetta di lei. I vicini hanno riferito inoltre di aver sentito grida dalla terrazza. L’uomo, già sottoposto all’obbligo di firma, si trova ora in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.