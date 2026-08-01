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Roma, 30enne precipitata a Tor Bella Monaca: svolta nelle indagini, fermato convivente

Decisive le immagini della videosorveglianza presente all’interno dell’edificio, in cui si vede i due salire sulla terrazza e poco dopo scendere soltanto il 41enne con in mano la borsetta di lei

Polizia - FOTOGRAMMA
Polizia - FOTOGRAMMA
01 agosto 2026 | 11.12
Daniele Dell'Aglio
LETTURA: 1 minuti

C’è un fermo per la morte della ragazza romana di 30 anni precipitata lo scorso 13 luglio dal terrazzo del palazzo in cui viveva a Tor Bella Monaca a Roma.

Si tratta di un uomo di 41 anni, tunisino, che conviveva con la donna, fermato dalla polizia come indiziato di delitto.

A condurre le indagini, coordinate dalla procura, sono stati gli investigatori della polizia. Decisive le immagini della videosorveglianza presente all’interno dell’edificio. Dai filmati infatti si vedono i due salire sulla terrazza e poco dopo scendere soltanto il 41enne con in mano la borsetta di lei. I vicini hanno riferito inoltre di aver sentito grida dalla terrazza. L’uomo, già sottoposto all’obbligo di firma, si trova ora in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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