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Ucraina, missili balistici russi su Kiev: 9 morti

"Si sono verificati incendi e distruzioni in cinque distretti della capitale", ha comunicato su Telegram il Servizio statale per le emergenze, aggiungendo che 23 persone sono rimaste ferite

Macerie a Kiev dopo attacco russo - (Afp)
Macerie a Kiev dopo attacco russo - (Afp)
01 agosto 2026 | 07.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' di 9 morti il bilancio delle vittime dell'attacco della Russia su Kiev, capitale dell'Ucraina. Lo ha reso noto il servizio di emergenza ucraino. "Si sono verificati incendi e distruzioni in cinque distretti della capitale", ha comunicato su Telegram il Servizio statale per le emergenze dell'Ucraina, aggiungendo che 23 persone sono rimaste ferite nell'attacco con missili balistici.

Il sindaco della città Vitali Klitschko nella notte aveva inviato i cittadini a restare nei rifugi perché "la città è sotto attacco di missili balistici".

Un giornalista dell'Agenzia France Presse ha affermato di aver udito diverse esplosioni che hanno fatto scattare gli allarmi delle auto in strada. Secondo l'amministrazione militare di Kiev, "un incendio è divampato in un edificio di sei piani nel distretto di Solomianskyi, a seguito dell'attacco".

"La minaccia di utilizzo di missili balistici rimane elevata. Esortiamo tutti a restare nei rifugi finché non verrà revocato l'allarme aereo", ha dichiarato l'autorità. La notte precedente, otto persone erano rimaste uccise, tra cui sei membri della stessa famiglia,vicino a Kryvyi Rih. Altre due persone sono morte a causa di bombardamenti a Kiev e Poltava.

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