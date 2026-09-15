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Migranti, Viminale proroga di 15 giorni controlli a frontiere con la Spagna

La nota: "Permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche"

Areoporto in Spagna - (Ipa)
Areoporto in Spagna - (Ipa)
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15 settembre 2026 | 15.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'Italia proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna. Lo ha deciso questa mattina il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e agli omologhi ministri dell’Unione. "Il provvedimento - sottolinea il Viminale - è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, riunitosi in mattinata. Permangono infatti elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche".

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migranti frontiere italia spagna italia spagna schengen controlli frontiere schengen
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