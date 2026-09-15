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Ranucci deposita ricorso urgente contro rimozione da Report, giornalista chiede reintegro in conduzione in tempo utile per la prima puntata

E’ stato depositato questa mattina, a quanto apprende l’Adnkronos, il ricorso urgente del giornalista al Tribunale del Lavoro di Roma con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e il reintegro

Sigfrido Ranucci - (Ipa)
Sigfrido Ranucci - (Ipa)
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15 settembre 2026 | 11.01
Daniele Dell’Aglio
LETTURA: 1 minuti

E’ stato depositato questa mattina, a quanto apprende l’Adnkronos, il ricorso di Sigfrido Ranucci al Tribunale del Lavoro di Roma contro la rimozione dalla conduzione di Report decisa dalla Rai nelle scorse settimane. Si tratta di un ricorso ex art 700 cpc, un ricorso urgente con cui si chiede la revoca del provvedimento di rimozione e il reintegro.

Il collegio dei giuslavoristi, che rappresentano Ranucci, è composto dai professori Franco Focareta e Franco Scarpelli e dall’avvocato Stefano Rossi, che operano all’interno del più ampio team di legali dello Studio Devitalaw coordinato dal professor Roberto De Vita.

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report ranucci sigfrido ranucci ranucci report
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