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Eruzione Etna, voli sospesi fino alle 14.30 all'aeroporto di Catania

La Sac ha precisato che i settori chiusi sono il B3 e il C1 con "conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 14:30"

Etna - fotogramma/ipa
Etna - fotogramma/ipa
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15 settembre 2026 | 10.19
Manuela Azzarello
LETTURA: 1 minuti

E' stata prorogata fino alle 14.30 di oggi la chiusura di due spazi aerei dell'aeroporto Fontanarossa di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna.

Lo rende noto la Sac, società che gestisce lo scalo, precisando che i settori chiusi sono il B3 e il C1 con "conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 14:30". La Sac invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.

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Etna cenere volo sospesi
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