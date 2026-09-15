Petrolio di nuovo in aumento, come la quotazione del gasolio, mentre scende quella della benzina. Nuovi rialzi per i prezzi di benzina e gasolio alla pompa, sempre sui massimi da marzo 2022: senza lo sconto sull'accisa che scade dopodomani, il prezzo medio nazionale del gasolio supererebbe oggi quota 2,4 euro al litro. In autostrada la verde supera in media nazionale quota 2,2 euro, il diesel 2,3 euro. Questa mattina 15 settembre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,120 €/l per la benzina (+13 millesimi rispetto a ieri), 2,231 €/l per il gasolio (+15), 0,748 €/l per il Gpl (+1) e 1,844 €/kg per il metano (+14).Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,212 €/l per la benzina (+14), di 2,313 €/l per il gasolio (+20), 0,883 €/l per il Gpl (invariato) e 1,776 €/kg per il metano (-2). Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e diesel. Per IP rileviamo un rialzo di un centesimo su benzina e gasolio, per Q8 +4 cent.

Prezzi benzina e diesel oggi

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando i punti vendita della rete stradale ordinaria che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 2,108 euro/litro (compagnie 2,112, pompe bianche 2,095), diesel self service a 2,218 euro/litro (compagnie 2,224, pompe bianche 2,197). Benzina servito a 2,233 euro/litro (compagnie 2,281, pompe bianche 2,132), diesel servito a 2,348 euro/litro (compagnie 2,391, pompe bianche 2,235). Gpl servito a 0,742 euro/litro (compagnie 0,750, pompe bianche 0,738), metano servito a 1,826 euro/kg (compagnie 1,819, pompe bianche 1,793), Gnl 1,717 euro/kg (compagnie 1,725 euro/kg, pompe bianche 1,728 euro/kg).

Sulla benzina self service Eni è a 2,107 euro/litro (2,323 il servito); IP a 2,114 (2,267 servito); Q8 a 2,121 (2,257 servito); Tamoil a 2,104 (2,155 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,220 (2,439 servito); IP a 2,222 (2,381 servito); Q8 a 2,236 (2,365 servito) e Tamoil a 2,211 (2,261 servito).

Secondo il ministero delle Imprese e del Made in Italy, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,120 euro/l per la benzina e 2,231 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,212 €/l per la benzina e 2,313€/l per il gasolio.