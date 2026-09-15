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Trovato il corpo di Gabriella Quirino, la 26enne rimasta coinvolta nell'incidente in barca a Venezia con il marito Sean

La conferma del sindaco: "Perdita immensa". Il corpo sarebbe stato individuato nella zona dell’isola di Campalto

Gabriella Querino e il marito Sean - (Facebook: Zaia)
Gabriella Querino e il marito Sean - (Facebook: Zaia)
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15 settembre 2026 | 11.05
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Dopo giorni di ricerche è stato trovato oggi il corpo di Gabriella Querino, la donna di 26 anni dispersa nell'incidente nautico avvenuto tra un barchino e un taxi sabato scorso nel Canale Tessera, a Venezia. Con lei c'era anche il marito Sean Michieli, pescatore di vongole di 25 anni di Burano, anche lui deceduto dopo essere stato ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre a seguito del drammatico impatto.

"È stato purtroppo individuato in laguna il corpo di Gabriella Querino", ha confermato su Facebook il sindaco di Venezia Simone Venturini aggiungendo che "con questo rinvenimento si spegne purtroppo anche l'ultima speranza e si chiude nel modo più doloroso una vicenda tragica che in questi giorni ha tenuto con il fiato sospeso tutta la nostra città".

Il corpo della giovane sarebbe stato individuato nella zona dell’isola di Campalto. A dare l’allarme sarebbe stato un passante.

"In questo momento ogni parola è insufficiente di fronte a un dolore così grande. Il pensiero va alle famiglie dei due giovani, ai loro amici e a tutte le persone che li hanno conosciuti e hanno voluto loro bene: - continua Venturini - a loro esprimo la mia più sincera vicinanza e il cordoglio dell'Amministrazione comunale e mio personale. Un ringraziamento sentito va anche a quanti, senza sosta, hanno preso parte alle ricerche in queste giornate così difficili. Venezia oggi si stringe attorno a due famiglie colpite da una perdita immensa".

Sulla tragedia è intervenuto anche il governatore del Veneto, Alberto Stefani: "La notizia del presunto ritrovamento di Gabriella, dopo la morte di Sean, rende ancora più dolorosa una vicenda che ha sconvolto Venezia e tutto il Veneto. A nome mio e dei Veneti esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di questi due giovani, e la più sincera vicinanza alle loro famiglie, agli amici e a tutte le persone che hanno voluto loro bene. In questo momento di dolore, il nostro pensiero è con loro. Un grazie, ancora una volta, a tutte le donne e gli uomini che si sono impegnati nelle ricerche e nei soccorsi".

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incidente venezia Gabriella Quirino Sean Michieli
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