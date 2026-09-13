Luca Zaia: "Si erano sposati appena tre mesi fa e aspettavano il loro primo figlio"

E' stato dichiarato il decesso di Sean Michieli, il pescatore di vongole di 25 anni di Burano, ricoverato all'ospedale dell'Angelo di Mestre dopo il drammatico incidente nautico avvenuto nel canale di Tessera nella laguna di Venezia, mentre era a bordo della sua imbarcazione insieme alla moglie Gabriella Querino, di 26 anni. Della donna, dispersa, non si hanno ancora notizie e proseguono le ricerche.

Come ha ricordato l'ex presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sulla propria pagina Facebook, "Sean e la moglie Gabriella si erano sposati appena tre mesi fa e aspettavano il loro primo figlio. Dopo lo scontro con un taxi, il loro barchino è affondato: Sean è stato recuperato in gravissime condizioni, mentre Gabriella risulta ancora dispersa nella Laguna". Poi, ha ricordato le parole del papà del ragazzo: "Vi prego, fate in modo che non soffra. Promettetemi che non sentirà dolore".