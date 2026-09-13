circle x black
Cerca nel sito
 

Elezioni in Svezia, la coalizione di centro-sinistra avanti con il 51,3% dei voti: gli exit poll

Il blocco di governo di destra si ferma al 47%

Magdalena Andersson - (Ipa)
Magdalena Andersson - (Ipa)
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
13 settembre 2026 | 20.34
Melissa Bertolotti
LETTURA: 1 minuti

La coalizione di centro-sinistra all'opposizione si attesta al 51,3% nelle elezioni parlamentari in Svezia, al di sopra del blocco di governo di destra, fermo al 47%. E' quanto emerge dagli exit poll. Nel dettaglio, secondo il sondaggio TV4 il Partito Socialdemocratico ha ottenuto il 28,4% i Democratici Svedesi il 18,5%, i Moderati il 17,5%, il Partito di Centro il 9%, il Partito dei Verdi il 7%, il partito della Sinistra il 6,9%, i Cristiano Democratici il 6 % e i Liberali il 5%.

Secondo gli exit poll di SVT/Valu, l'opposizione otterrebbe 183 seggi nel nuovo parlamento, contro i 166 del governo attuale e dei Democratici Svedesi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Svezia elezioni parlamentari coalizione di centro sinistra
Vedi anche
Bonino, in fila per l'ultimo saluto: "Amica delle donne, lottava per i diritti di tutti" - Video
Bonino, Fini alla camera ardente: "Politica più povera senza di lei" - Video
Bonino, Gualtieri: "Grazie Emma, combattente dolce e tenace" - Video
Camera ardente Bonino, il feretro della leader radicale arriva in Campidoglio - Video
Jovanotti versione romanesca, l'autoironia per chiudere il concerto al Circo Massimo - Video
Venezia 83, Leone d'oro a 'Woman Unknown' di May el‑Toukhy - Video
Jovanotti in concerto al Circo Massimo: "Sono commosso da questo sentimento oceanico" - Video
Jovanotti, sul palco con Mobrici al Circo Massimo "senza confini, senza più guerre" - Video
Venezia 83, Malkovich: "Onorato per Coppa Volpi, mi dispiace non essere al Lido" - Video
Gasparri alla kermesse di Forza Italia giovani: "Per loro centrale l'insegnamento di Berlusconi" - Video
Omicidio suicidio a Pietralata, l'uscita delle bare della famiglia - Video
Venezia 83, Premio Mastroianni a Malou Khebizi per '15/18 (A place to heal)' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza