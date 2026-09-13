Torna in campo la Juventus. Oggi, domenica 13 settembre, i bianconeri sono impegnati in trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo, a Reggio Emilia. La squadra di Spalletti arriva dal pareggio contro il Milan e anche i neroverdi di Aquilani, nell'ultimo turno di campionato, hanno raccolto un punto (contro il Bologna). Calcio d'inizio alle 20:45.