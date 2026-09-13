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Ragazza investita da un treno dell'Alta Velocità a Milano Lambrate: ritardi fino a 60 minuti

La circolazione è interrotta dal binario 9 al binario 12. Trenitalia informa che potrebbero esserci ritardi fino a 60 minuti

Immagine di repertorio.
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13 settembre 2026 | 20.10
Redazione Adnkronos
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I vigili del fuoco stanno intervenendo alla stazione di Milano Lambrate al binario 10 dove una giovane donna è stata investita da un treno dell'Alta Velocità. Sul posto sono presenti due mezzi del comando di via Messina, il 118 e la Polfer con il compito di stabilire la dinamica dei fatti. La circolazione è interrotta dal binario 9 al binario 12.

Sul sito di Trenitalia, secondo l'ultimo aggiornamento delle 19.30, si legge che la "circolazione permane rallentata per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona a Milano Lambrate. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni. Treno Alta Velocità attualmente fermo: FR 9544 Salerno (12:29) - Milano Centrale (18:50): i passeggeri possono anche utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia". Altri treni potrebbero subire variazioni.

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