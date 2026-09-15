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Legge elettorale, via libera del Senato. Protesta delle opposizioni in Aula: "Una truffa"

Sì di Palazzo Madama alla riforma voluta dal centrodestra. Il provvedimento ora passa alla Camera

La protesta delle opposizioni in Aula
La protesta delle opposizioni in Aula
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15 settembre 2026 | 12.10
Giuseppe Greco
LETTURA: 2 minuti

L'Aula del Senato ha approvato la legge elettorale con 113 sì, 71 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa alla Camera.

Protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. I senatori hanno mostrato dei cartelli con la scritta 'no alla legge truffa'.

"E' un grande passo avanti..." il primo commento a caldo del presidente del Senato, Ignazio La Russa, sul via libera di Palazzo Madama alla riforma elettorale voluta dal centrodestra. "Senza parteggiare né per gli uni né per gli altri, io questa legge elettorale la vedo come la possibilità di competere per tutti. Questo penso che sia il miglior commento da parte mia", ha affermato La Russa.

"Non vi salverete con una legge elettorale truffa", ha detto intervenendo in Aula il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia. "Per anni Giorgia Meloni ha costruito la propria narrazione politica sull’idea dell’underdog. C’è qualcosa di affascinante nell’idea di chi parte da una posizione di svantaggio, combatte e vince. Ma la prova più difficile per un underdog non è vincere. È cosa fa delle regole dopo aver vinto. Chi è sicuro della propria forza non teme regole neutrali. Perché una buona legge elettorale è quella che sei disposto ad approvare anche sapendo che potrebbe far vincere gli altri. Questa è la differenza tra scrivere una regola e costruirsi una convenienza", ha sottolineato Boccia.

Nel suo intervento il senatore della Lega Andrea Paganella ha scandito: "Vinceremo con Giorgia Meloni e con Matteo Salvini che finalmente tornerà a occuparsi di sicurezza e immigrazione al Viminale, dove doveva essere ma un complotto giuridico e mediatico gliel'ha impedito".

Subito dopo il via libera in Senato alla legge elettorale, la ministra delle Riforme, Elisabetta Casellati, sull'ipotesi fiducia alla Camera, ha dichiarato: "Non lo so, facciamo un passo alla volta. Le legge è stata approvata qui".

Sulla questione è intervenuto mercoledì scorso Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ospite di AdnTalks. "Alla Camera - ha detto - al terzo passaggio, sarà messa la fiducia. C'è già stato un precedente" in questo senso, ha spiegato Lupi.

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legge elettorale legge elettorale senato legge elettorale in aula riforma elettorale
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