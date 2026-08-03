circle x black
Cerca nel sito
 

Spider-Man, l'unico supereroe che non smette di parlare ad ogni generazione

Dai fumetti all'arrivo sul grande schermo, è il personaggio che più di ogni altro ha saputo incarnare i dubbi esistenziali di chi è alle prese con la crescita

da sinistra: Andrew Garfield, Tom Holland e Tobey Maguire
da sinistra: Andrew Garfield, Tom Holland e Tobey Maguire
03 agosto 2026 | 15.11
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 6 minuti

Spider-Man non è mai stato solo un supereroe. Da più di sessant'anni Peter Parker - colui che si nasconde dietro la maschera dell'Uomo Ragno - è il personaggio che più di ogni altro ha saputo incarnare le fragilità, le ambizioni e le paure di chi cresce. È l'eroe che inciampa, che sbaglia, che piange. E proprio per questo, generazione dopo generazione, continua a essere uno specchio per molti. Anzi, moltissimi, andando oltre l'età e il genere. E non è un caso se l'ultimo capitolo 'Spider-Man: Brand New Day' con protagonista Tom Holland sta sbancando al botteghino mondiale (solo in Italia ha superato i 16,2 milioni). La sua forza non sta nella ragnatela (anche se serve per seminare i nemici), ma nella capacità di restituire un'immagine autentica della vulnerabilità. Fin dall’inizio, ha rappresentato una voce fuori al coro: un supereroe definito più dai problemi che dai poteri. Ma per capire davvero il peso di questo "supereroe della porta accanto", bisogna riavvolgere il nastro e ripartire dall’inizio. L'Uomo Ragno è nato come personaggio di fumetti Marvel, creato da Stan Lee e Steve Ditko ed è apparso per la prima volta in 'Amazing Fantasy (Vol. 1)' nel 1962. Anni in cui i fumetti erano dominati da supereroi adulti, irraggiungibili, perfetti e infallibili, come Superman o Batman: personaggi che non lasciavano spazio alle incertezze della vita quotidiana.

Nel frattempo, il pubblico dei più giovani stava cambiando. Quello che desiderava vedere e leggere sui fumetti era un personaggio che somigliasse più ai loro dubbi esistenziali, alle fragilità e alle aspirazioni. E in questo contesto Peter Parker è stato subito un modello. E, perché no, rivoluzionario. Peter è un adolescente, come tanti, alle prese con i problemi economici, compiti da consegnare, con l'essere impacciato in amore (ma anche nelle relazioni in generale) e con la sensazione di non essere mai abbastanza. Per la prima volta un supereroe piange, sbaglia, si sente inadeguato. La sua umanità precede il suo potere, e proprio per questo diventa credibile. La celebre battuta "da un grande potere derivano grandi responsabilità" (pronunciata dallo zio di Peter, Ben, nel film 'Spider-Man' di Sam Raimi) non è solo la sua guida morale, ma trasforma ogni avventura in una riflessione sul dovere, sulla crescita e sul peso di diventare adulti.

Peter Parker non ha un'eredità miliardaria (come il suo amico Harry Osborn, interpretato da James Franco, nel primissimo film della saga con Tobey Maguire) e non è nemmeno un 'playboy'. È un ragazzo che deve studiare, lavorare, affrontare delle spese e i sensi di colpa, imparare ad amare (ma prima ad amarsi) e perdere. Questa normalità lo rende da sempre un modello generazionale: ogni epoca proietta su di lui le proprie fragilità, trasformandolo in un personaggio che cresce insieme al suo pubblico. E quando il cinema lo ha portato sullo schermo, quel processo è diventato ancora più evidente. Il Peter Parker di Tobey Maguire, nella trilogia diretta da Sam Raim nei primi Anni 2000, è figlio di un mondo pre-social, dove il conflitto è interno: "chi sono?", "cosa divento?", "come gestisco il potere?". Senza dimenticare che quel Peter ha incarnato il trauma del post 11 settembre (giorno dell'attentato alle Torri Gemelle a New York), il senso di responsabilità e una città ferita, diventando così il simbolo di un'America vulnerabile ma resiliente. E forse non è del tutto casuale se l'Uomo Ragno di Raimi è nato dal dolore e non dal potere.

Nel reboot di Marc Webb - dieci anni dopo la trilogia di Raimi - Andrew Garfield interpreta uno Spider-Man diverso: meno timido, più ribelle, segnato da un lutto che definisce ogni sua scelta. La morte dei genitori diventa la ferita che alimenta il suo senso di responsabilità. È un Peter Parker solo, in cerca di risposte più che di certezze. Webb ha messo al centro questa dimensione umana: il lutto, il liceo e il primo amore con Gwen (interpretata da Emma Stone). Ha un look più cool, ama lo skateboard, è brillante in scienza: tratti che gli hanno attirato critiche perché lontani dall’immagine più impacciata del personaggio come la tradizione lo intende. E poi nel 2017 è arrivato Tom Holland, che ha portato sul grande schermo, forse, la versione più amata dell'Arrampicamuri. A suggerirlo non sono solo le percezioni, fatti oggettivi: i risultati al botteghino e la costante attenzione sui social confermano quanto il suo Peter Parker abbia saputo intercettare l’immaginario contemporaneo. Lui è, e continua ad esserlo, lo Spider-Man della Generazione Z: è il più giovane e il più vicino alla sensibilità dei ragazzi cresciuti nell’era digitale, immerso in un mondo dove riconoscimento, performance e visibilità sono parte della costruzione identitaria. Holland porta in scena un eroe anche più impulsivo e più emotivo che vive la responsabilità non come un destino eroico, ma come un peso quotidiano.

Il suo Peter, come mostrano i primi tre capitoli della saga con Holland come protagonista, è costantemente in bilico tra entusiasmo e paura, tra il desiderio di essere all’altezza e il timore di fallire davanti a tutti. È un adolescente che sbaglia, che chiede aiuto, che si affida ai mentori perché non ha ancora gli strumenti per reggere da solo il ruolo che gli è stato assegnato. E proprio questa fragilità lo rende il più vicino alla sensibilità dei ragazzi di oggi. Holland, fin dall'inizio, interpreta un supereroe che non nasconde le crepe, ma le attraversa: un Peter Parker che non è ancora un adulto, e che proprio per questo racconta meglio di chiunque altro cosa significhi crescere in un mondo che ti chiede di essere pronto prima ancora di sapere chi sei. E porta in scena la domanda più attuale di tutte: "Chi siamo quando ci guardiamo attraverso gli occhi degli altri?" Il finale di 'No Way Home' - in cui nessuno ricorda più chi è Peter Parker - è una delle metafore più potenti della cultura digitale. Parla direttamente alla generazione cresciuta con la paura di sparire, di non lasciare traccia, di non essere riconosciuta. È l’ansia dell’epoca degli algoritmi: "Esisto solo se qualcuno mi vede?". Spider-Man diventa così il simbolo di una lotta identitaria che non riguarda solo i supereroi, ma chiunque viva in un mondo dove la memoria è volatile e il riconoscimento è una valuta. E ora, con l’ultimo capitolo, arriva un tassello nuovo. 'Brand New Day' è il film della maturità: mostra un Peter Parker in crisi. Non ha una rete sociale, né affettiva. Inoltre, vede davanti a sé sogni spezzati e sente il tempo corrergli addosso. Resta solo il lavoro, l’unico spazio che riesce ancora a controllare. È un Peter Parker capace di salvare l’umanità, ma non sé stesso.

C’è poi un altro elemento che, da sempre, rende Spider-Man un personaggio generazionale: la fragilità maschile. L’Uomo Ragno è il supereroe che ha normalizzato il pianto, il fallimento, la richiesta di aiuto. In un immaginario dominato da modelli maschili granitici, Peter Parker è l’eroe che perde, che cade, che sbaglia. Ed è proprio questo a renderlo credibile: è l’immagine di una maschilità che non confonde la forza con l’infallibilità e che non ha paura di mostrarsi vulnerabile. Ogni generazione ha trovato qualcosa di sé in Spider-Man perché non è mai stato un personaggio risolto: è sempre in continua evoluzione. Cresce con chi lo guarda, cambia con il mondo, riflette le tensioni di ogni epoca. In questo senso, Spider-Man non salva solo il mondo, ma anche la possibilità dell’essere umano di riconoscersi. Il dialogo tra i tre Spider-Man diventa così un confronto tra epoche: ognuno porta una ferita diversa, ognuno offre una cura diversa. È un rito di passaggio collettivo che mette in scena un’idea semplice e potentissima: chiunque può essere Spider-Man. Non esiste un destino già scritto ma, al contrario, attraverso le scelte che ogni essere umano compie può capire davvero chi vuole diventare. (di Lucrezia Leombruni)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
spider man tom holland tom gollan spider man spider man brand new day
Vedi anche
Latte crudo ma non solo, i rischi da batterio Stec per i più piccoli - Video
News to go
Caldo record, allerta massima: oggi 25 città da bollino rosso
Ex Ilva, sciopero lavoratori a Taranto: "Serve transizione ecologica e sociale" - Video
Conte: "Non votiamo il sostegno militare all'Ucraina" - Video
news to go
Gioco d'azzardo tra i giovani, crescono i comportamenti a rischio
Trump e il colpo vincente a golf: "Io ho talento e voi no" - Video﻿
Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri - Video
Salute mentale, Schillaci: "E' la grande sfida della nostra epoca"
Via al restauro finale Ponte Rialto, il video dell'urto con il barcone rubato nel 2025
Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno
Calabria, ruspe smantellano tendopoli dei braccianti a San Ferdinando - Video
Venezia, a Porto Marghera cumuli di rottami metallici prendono fuoco per il caldo estremo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza