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Ucciso per aver aiutato una sconosciuta in difficoltà, chi era Federico Venco

Il 36enne, figlio dell'ex sindaco di Samarate, era appassionato di montagna e sognava di gestire una baita

Federico Venco - (Foto dal suo profilo Facebook)
Federico Venco - (Foto dal suo profilo Facebook)
03 agosto 2026 | 12.56
Marco Aljosha Cherubini
LETTURA: 1 minuti

È morto sul colpo, investito da un'auto. L'unica colpa: aver aiutato una sconosciuta in difficoltà. Federico Venco, 36enne di Samaratein provincia di Varese, aveva una grande passione: la montagna. Terzo di quattro fratelli e figlio dell'ex sindaco di Samarate, Ermanno Venco, scomparso a inizio 2010, il suo sogno era di acquistare una baita e gestirla. Quattro anni fa si era arrampicato con una guida e un gruppo di amici sull'Himalaya. Un uomo buono e determinato, secondo quanto riferisce chi lo conosceva.

Il 36enne era stato vittima, un anno e mezzo fa, di un grave incidente in moto, e nonostante ciò, con le stampelle usciva di casa per andare a trovare gli anziani, facendogli compagnia e rincuorandoli. Federico è morto sabato scorso, dopo essere stato travolto da un uomo di 43 anni. Si era fermato per aiutare una donna 39enne, accostando con la sua moto sul ciglio della strada.

La donna gli ha detto di avere un appuntamento al cimitero della Maddalena, a Somma Lombardo, e così l'ha accompagnata sul posto. Una volta arrivati l'ex della donna, vedendola insieme a un altro uomo, avrebbe accelerato tamponando la moto guidata da Federico, sbalzandolo dalla sella e provocandone la morte all'istante.

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