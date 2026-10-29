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Sonepar, Davide Lombardi: "L'intelligenza artificiale può portare valore aggiunto alle imprese"

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29 ottobre 2026 | 14.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Riuscire a spiegare concretamente come questa tecnologia può impattare sul risultato economico delle nostre imprese e clienti, come può migliorare l'efficienza delle proprie linee produttive, come può aumentare la produttività, come può consentire un monitoraggio dei consumi energetici adeguato. Ecco, tutte queste cose crediamo possano portare del valore aggiunto ai nostri clienti". Così Davide Lombardi, direttore della Business unit industry di Sonepar Italia, spiega il valore dell'innovazione tecnologica per il mondo industriale. Al centro del nuovo Experience Center Industry inaugurato a Prato, la possibilità di mostrare alle aziende applicazioni concrete per integrare le tecnologie nei processi produttivi e migliorare prestazioni ed efficienza energetica.

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