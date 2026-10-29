Sonepar, Andrea Nespoli (Omron): "L'automazione è una risposta alle sfide che ci aspettano"

"Anche in momenti di incertezza ci sono grandi opportunità di crescita e l'automazione è una delle risposte a queste grandi sfide che ci aspettano". Andrea Nespoli, sales manager di Omron Italia, individua nell'automazione una leva per affrontare le incertezze del mercato industriale. Un tema che trova spazio nell'Experience Center Industry di Sonepar Italia a Prato, dove le tecnologie dei partner vengono integrate e presentate alle imprese attraverso dimostrazioni concrete. Omron punta a rafforzare gli investimenti in ricerca e innovazione, sia hardware sia software, con un ruolo crescente dell'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza dei processi e la proposta tecnologica ai clienti.