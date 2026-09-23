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Blitz contro immigrazione irregolare in quattro Paesi europei, arresti e perquisizioni

La polizia di Stato di Bologna ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità inglesi

Polizia - (Fotogramma/Ipa)
Polizia - (Fotogramma/Ipa)
23 settembre 2026 | 07.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato, in rogatoria, in collaborazione con le autorità inglesi alla esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa: Italia, Spagna, Gran Bretagna, Austria. A Bologna, in particolare, si è data esecuzione a un mandato di arresto e a quattro perquisizioni delegate. L’attività di indagine, supportata da Europol, ha documentato l’esistenza di un meccanismo illegale finalizzato a consentire l’ingresso illegale, in Gran Bretagna, di persone non aventi titolo.

Maggiori dettagli sull’attività verranno forniti durante una conferenza stampa che si terrà oggi in Questura alle 11:30 a cui parteciperà il Funzionario della Squadra Mobile, il Commissario Capo, Giacomo Uboldi, personale dell’Europol e personale del Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia.

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migranti immigrazione irregolare Europol Polizia di Stato
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