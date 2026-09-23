Venezuela, Machado tenta di rientrare nel Paese senza riuscirci

La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ha tentato per tre volte nelle ultime ore di rientrare nel Paese – via mare e via aerea – senza successo. Lo hanno riferito i suoi collaboratori, mentre la presidente ad interim Delcy Rodríguez incontrava a New York il presidente statunitense Donald Trump. Secondo un consigliere di Machado, che si trova in esilio a Panama, si tratta dell'ultimo di sette tentativi falliti di rientrare in Venezuela da quando ha lasciato il Paese in segreto nove mesi fa per ricevere il Premio Nobel per la Pace a Oslo. Non è stato reso noto chi le abbia impedito l'ingresso nel Paese. Machado è considerata una latitante dal governo venezuelano, che la accusa di aver incitato all'intervento militare contro il Paese.

Da quando ha lasciato il Venezuela di nascosto a dicembre per ritirare il Premio Nobel per la Pace in Norvegia, Machado non è più riuscita a tornare in Venezuela. "Ha provato a tornare, ma è stata bloccata", ha riferito un membro del suo team. La leader dell'opposizione ha tentato più volte, senza successo, di tornare nel suo Paese d'origine, anche in seguito ai devastanti due terremoti del 24 giugno.