Un lungo applauso ha accompagnato l'ingresso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel teatro alla Scala, dove la Cgil celebra oggi i 120 anni di vita. Dopo una lunga stretta di mano con il segretario generale Maurizio Landini, il Capo dello Stato ha salutato tutte le autorità presenti, tra cui il ministro del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone, la segretaria del Pd Elly Schlein, i leader di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il presidente del Cnel Renato Brunetta. Le celebrazioni si aprono con l'Inno di Mameli eseguito dall'orchestra della Scala.