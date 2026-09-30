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Ustica, Francia pronta a collaborare. Lo Voi chiede ritiro richiesta archiviazione, gip si riserva

Il procuratore capo: "E’ arrivata la disponibilità da parte delle autorità francesi a riaccendere la cooperazione che c’era stata negli anni passati. Questo rappresenta per la procura una forma di riattivazione che apre un filone con nuove prospettive"

Il museo per la memoria di Ustica - (Ipa)
Il museo per la memoria di Ustica - (Ipa)
30 settembre 2026 | 11.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il gip di Roma Livio Sabatini si è riservato di decidere sull’istanza di ritiro della richiesta di archiviazione, formulata oggi in udienza dal procuratore capo Francesco Lo Voi, relativa al procedimento sulla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980 quando il Dc-9 Itavia precipitò nel mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. La decisione del giudice verrà notificata alle parti successivamente.

La procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione alla luce della disponibilità arrivata dalle autorità francesi a trasferire all’Italia tutta la documentazione relativa alla strage.“E’ arrivata la disponibilità da parte delle autorità francesi a riaccendere la cooperazione che c’era stata negli anni passati - ha detto Lo Voi in udienza - Questo rappresenta per la procura una forma di riattivazione che apre un filone con nuove prospettive. Tutto questo ci porta a ritirare la richiesta di archiviazione”.

I documenti messi a disposizione coprono un lungo periodo, fino a primi anni '90, e tra questi ci sarebbero anche quelli del ministero della Difesa francese e file informatici. Nella nota dell’ambasciata francese inviata al ministero degli Esteri e trasmessa tramite la Presidenza del Consiglio al ministero della Giustizia e a sua volta alla procura di Roma si dà inoltre atto della disponibilità ad assecondare ulteriori richieste qualora arrivassero. La richiesta di archiviazione, ora ritirata, riguardava due fascicoli, riunificati, aperti nel 2008 e nel 2022 dai pm di piazzale Clodio, entrambi contro ignoti.

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