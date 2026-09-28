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Ustica, Francia pronta a collaborare: procura di Roma verso ritiro richiesta archiviazione

Le autorità francesi hanno dato la disponibilità a trasferire all’Italia tutta la documentazione relativa alla strage avvenuta la sera del 27 giugno 1980 quando il Dc-9 Itavia precipitò nel mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone

Ustica, Francia pronta a collaborare: procura di Roma verso ritiro richiesta archiviazione
28 settembre 2026 | 15.54
Daniele Dell’Aglio
LETTURA: 1 minuti

Le autorità francesi hanno dato la disponibilità, a quanto si apprende, a trasferire all’Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980 quando il Dc-9 Itavia precipitò nel mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. Si tratta di documenti che coprono un lungo periodo, fino a primi anni 90, e tra questi anche quelli del ministero della Difesa francese che potrebbero fare riferimento alle rogatorie allora trasmesse dalla procura di Roma.

Nella nota dell’ambasciata francese inviata al ministero degli Esteri e trasmessa tramite la Presidenza del Consiglio al ministero della Giustizia e a sua volta alla procura di Roma si dà inoltre atto della disponibilità ad assecondare ulteriori richieste qualora arrivassero.

Una notizia che arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all’archiviazione davanti al gip, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre, e in quella sede la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. La richiesta di archiviazione riguardava due fascicoli, riunificati, aperti nel 2008 e nel 2022 dai pm di piazzale Clodio, entrambi contro ignoti.

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