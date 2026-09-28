Stamattina al Foro Italico le operazioni per la perizia, disposta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, che punta a chiarire in che modo l'ex Capo della comunicazione di Mps, morto dopo essere precipitato dal palazzo della banca a Siena il 6 marzo 2013, è finito fuori dalla finestra. Negli spazi dell'Università degli studi di Roma 'Foro Italico', è stata ricostruita la scena: la finestra di Rocca Salimbeni, le scrivanie e la sedia come quelle del suo ufficio per avere un'idea degli spazi; le simulazioni vengono svolte con la collaborazione di un atleta della stessa corporatura di David Rossi.