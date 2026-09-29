circle x black
Cerca nel sito
 

Ustica, fonte Francia: "Avanti con piena collaborazione, sempre forniti elementi"

Tajani: "Apertura di Parigi importante, governo va avanti per la verità"

Il museo per la memoria di Ustica - (Ipa)
Il museo per la memoria di Ustica - (Ipa)
29 settembre 2026 | 16.56
Maria Grazia Napolitano
LETTURA: 1 minuti

Sulla strage di Ustica "la Francia ha fornito gli elementi a sua disposizione ogni volta che le è stato chiesto in merito a questa tragedia, in particolare nell'ambito delle indagini condotte dalla magistratura italiana e delle richieste di informazioni rivolte" a Parigi. Lo dice all'Adnkronos una fonte diplomatica francese all'indomani dell'annuncio da parte francese sulla disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage. "Restiamo ovviamente disponibili a proseguire la nostra piena collaborazione con l'Italia su questo caso", assicura la fonte.

Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Forum Euromediterraneo dell'Acqua, ha sottolineato che è "un fatto molto importante" la disponibilità della Francia a collaborare, "è necessario scoprire la verità su quella tragedia che ha portato alla morte di tanti cittadini". "Il governo non si ferma - ha aggiunto - siamo sempre dalla parte dei nostri concittadini e vogliamo sapere cosa ha portato alla morte di tanti cittadini".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ustica strage ustica ustica strage strage ustica francia
Vedi anche
Euronext-Deutsche Boerse, Testa spiega l'impatto di una possibile aggregazione per Piazza Affari - Video
Colf, badanti e baby sitter: quando va versata la contribuzione - Video
Manovra, Testa (Borsa italiana): "Ecco cosa servirebbe per aumentare le quotazioni" - Video
Carburanti, Pichetto: "L'8 ottobre faremo punto situazione nazionale e rispetto a Ue" - Video
Roma, sgombero Tor Sapienza: le forze dell'ordine dentro il 'palazzo della droga' a via Tallone
Myrta Merlino presenta il libro dedicato alla sua 'mamma geniale' - Video
Caso Regeni, la legale della famiglia: "Il governo prenda atto della sentenza e rompa rapporti con Egitto" - Video
Tetto al prezzo Eni e file ai distributori, la coda a via Cristoforo Colombo a Roma - Video
Golf car, l'assessore Patanè: "A Roma abbiamo autorizzato solo 41 mezzi su 400" - Video
David Rossi, si simula la defenestrazione: le immagini della perizia disposta dalla Commissione
David Rossi, Manghi (consulente Commissione): "Gli aggressori furono minimo due" - Video
Carburanti, da oggi in vigore il tetto ai prezzi dell'Eni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza