Il corpo del 40enne è stato rinvenuto ieri sera dai vigili del fuoco e dai carabinieri nel suo appartamento di via Belinzaghi, in zona Maciachini

E' stato trovato morto ieri sera, nella sua casa di Milano, il vicedirettore del quotidiano 'Libero', Andrea Tempestini. Il corpo del 40enne è stato rinvenuto ieri sera dai vigili del fuoco e dai carabinieri della stazione Porta Garibaldi nel suo appartamento di via Belinzaghi, in zona Maciachini. Si escluderebbe al momento che il giornalista abbia subito un'aggressione.