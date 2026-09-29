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Alberto Stasi dopo la chiusura delle nuove indagini su Sempio: "Si faccia piena luce sulle responsabilità"

L'avvocata Giada Bocellari: "Gli è stata rovinata la vita e non lo possiamo dimenticare"

Alberto Stasi dopo la chiusura delle nuove indagini su Sempio:
29 settembre 2026 | 11.10
Antonietta Ferrante
LETTURA: 1 minuti

"L'unica cosa che mi ha detto è che spero si assumano le proprie responsabilità, che si faccia piena luce sulle responsabilità". E' il pensiero che Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, ha affidato alla sua avvocata Giada Bocellari, dopo che la Procura di Pavia ha gettato ombre sulla presenza del Dna della vittima sui pedali della bici dell'allora fidanzato. Un elemento che non bastò per la convalida del fermo di Stasi scattato il 24 settembre 2007 e che si ritrova invece nella sentenza della Cassazione del 2015.

"Lui ha semplicemente detto che non ha nulla da dire se non che spera e auspica che chi ha sbagliato, chi ha fatto quello che ha fatto, si assuma le proprie responsabilità" spiega ai cronisti presenti davanti alla Procura di Pavia. "Qui parliamo - spiega l'avvocata - della vita delle persone: questo ragazzo si è fatto otto anni di processo e 11 anni di galera, gli è stata rovinata la vita e non lo possiamo dimenticare".

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omicidio Chiara Poggi Dna Caso Garlasco
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