Misura in vigore dal 1° ottobre, durerà 30 giorni. Intanto i listini sono già in calo dopo le iniziative di Eni e IP: il gasolio perde fino a 7,6 centesimi in autostrada in due giorni

Anche Q8 introduce un price cap sui prezzi benzina e diesel dal 1° ottobre: il tetto massimo resterà in vigore per 30 giorni e punta a contenere l'impatto del caro-carburanti sugli automobilisti. La decisione, si legge in una nota, arriva "accogliendo l’invito del governo italiano, in un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti.

Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell’Azienda. "La Q8 Italia supporterà opportunamente i gestori ed i partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera. Una decisione coerente con il comportamento responsabile concretamente adottato dall'azienda anche negli ultimi mesi, orientato alla tutela dei consumatori e al mantenimento della propria competitività".

In un momento "particolarmente delicato per il sistema energetico", dichiarano da Q8, "caratterizzato da un’imprevedibile volatilità del mercato internazionale, e per i consumatori, Q8 Italia rinnova, quindi, il proprio impegno a fare la propria parte, coniugando attenzione ai prezzi, investimenti industriali, innovazione e responsabilità sociale".

I prezzi di benzina e diesel oggi

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che oggi, in base agli ultimi dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,126 euro/l per la benzina e 2,335 euro/l per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,180 €/l per la benzina e 2,383€/l per il gasolio.

In due giorni per gasolio -7,6 centesimi in autostrada

Grazie al price cap di Eni e agli sconti avviati da Ip si accentuano i cali dei prezzi medi alla pompa, col gasolio che scende oggi a 2,335 euro al litro sulla rete ordinaria, 2,383 euro sulle autostrade, mentre la benzina diminuisce a 2,126 euro al litro, afferma il Codacons, commentando i dati del Mimit. In soli due giorni sulla rete ordinaria il gasolio è diminuito di 4,2 centesimi al litro, che salgono a -7,6 cent in autostrada, mentre la benzina è scesa di 3,3 centesimi sulla rete ordinaria, - 7,4 centesimi in autostrada.

Su un pieno di gasolio la spesa per gli automobilisti scende in media di 2,1 euro sulla rete ordinaria, ma in autostrada il calo è ancora più sostanzioso e sfiora i 4 euro, per la precisione 3,8 euro in meno – calcola il Codacons – Per la benzina il calo sul pieno è di 1,65 euro sulla rete ordinaria, -3,7 euro in autostrada. Si tratta di piccoli ribassi che tuttavia, dopo mesi di costanti rincari alla pompa, rappresentano un segnale positivo e dimostrano come la concorrenza abbia un impatto positivo sul mercato e sui prezzi praticati ai consumatori – conclude il Codacons.

Staffetta: arriva l’effetto del 'tetto'

Alle 17 di ieri oltre il 90% delle 3.847 stazioni di servizio a marchio Eni/Enilive avevano adeguato i listini al “tetto” di 1,99 euro/litro per la benzina e di 2,19 euro/litro per il gasolio. Per IP i punti vendita con i prezzi calmierati sullo stesso livello erano ieri circa 600, con la prospettiva di arrivare a 2.000 in un paio di giorni. Poco meno di un quinto dei punti vendita della rete carburanti italiana ha dunque oggi un “tetto” ai prezzi: oltre 4.100 impianti su un totale di poco meno di 22mila.

L’effetto sui prezzi - segnala Staffetta Quotidiana - si inizia a vedere con una certa chiarezza questa mattina, dopo i lievi ribassi registrati ieri, con maggiore evidenza sulle autostrade. Questa mattina il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,126 €/l per la benzina (-26 millesimi rispetto a ieri), 2,335 €/l per il gasolio (-34 millesimi), 0,747 €/l per il Gpl (invariato) e 1,884 €/kg per il metano (+1).

Considerando che lo “sconto” Eni sulla benzina rispetto a sabato è di circa 15 centesimi e quello sul gasolio di circa 20, applicato su un quinto della rete totale italiana si traduce in un calo dei prezzi di circa tre centesimi sulla benzina (2,6 oggi e 0,7 ieri) e di quattro sul gasolio (3,4 oggi e 0,8 ieri).

Sulla rete autostradale il calo è più rilevante perché maggiore è la presenza dei marchi interessati dall’iniziativa: il prezzo medio self è di 2,180 €/l per la benzina (-34), di 2,383 €/l per il gasolio (-37), 0,884 €/l per il Gpl (-1) e 1,801 €/kg per il metano (-1). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina.

Venendo al dettaglio per modalità di vendita e per marchio sui dati rilevati alle 8 di ieri mattina, considerando tutti i circa 21mila punti vendita che comunicano i prezzi all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy (rete stradale e autostradale insieme), queste sono le medie dei prezzi praticati elaborati dalla Staffetta: benzina self service a 2,160 euro/litro (compagnie 2,161, pompe bianche 2,155), diesel self service a 2,379 euro/litro (compagnie 2,389, pompe bianche 2,349). Benzina servito a 2,282 euro/litro (compagnie 2,318, pompe bianche 2,195), diesel servito a 2,502 euro/litro (compagnie 2,546, pompe bianche 2,382). Gpl servito a 0,742 euro/litro (compagnie 0,748, pompe bianche 0,739), metano servito a 1,889 euro/kg (compagnie 1,870, pompe bianche 1,869), Gnl 1,721 euro/kg (compagnie 1,723 euro/kg, pompe bianche 1,739 euro/kg).

Sulla benzina self service Eni è a 2,106 euro/litro (2,334 il servito); IP a 2,172 (2,329 servito); Q8 a 2,172 (2,318 servito); Tamoil a 2,149 (2,204 servito); sul gasolio self service Eni è a 2,342 (2,565 servito); IP a 2,392 (2,547 servito); Q8 a 2,393 (2,543 servito) e Tamoil a 2,388 (2,430 servito).