circle x black
Cerca nel sito
 

Etna, ripristinati i voli all'aeroporto di Catania: allerta passa da rossa ad arancione

L'annuncio dello scalo dopo che questa mattina aveva comunicato la sospensione di tutti i voli fino alle 15

Immagine dell'Etna 29 settembre - (Ingv Catania)
Immagine dell'Etna 29 settembre - (Ingv Catania)
29 settembre 2026 | 09.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L’Osservatorio etneo dell’Ingv ha innalzato da arancione a rosso il codice Vona (Volcano observatory notice for aviation). L'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, infatti, ha ripreso vigore con una nube eruttiva alta circa 4 chilometri sopra il livello del mare. Per poi ritornare al codice arancione.

Per questo, a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da Red a Orange, sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania con effetto immediato. Lo comunica Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, dopo che questa mattina aveva annunciato la sospensione di "tutte le operazioni di volo fino alle ore 15 di oggi, martedì 29 settembre. I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Etna eruzione cenere vulcanica aeroporto catania voli sospesi catania
Vedi anche
Myrta Merlino presenta il libro dedicato alla sua 'mamma geniale' - Video
Caso Regeni, la legale della famiglia: "Il governo prenda atto della sentenza e rompa rapporti con Egitto" - Video
Tetto al prezzo Eni e file ai distributori, la coda a via Cristoforo Colombo a Roma - Video
Golf car, l'assessore Patanè: "A Roma abbiamo autorizzato solo 41 mezzi su 400" - Video
David Rossi, si simula la defenestrazione: le immagini della perizia disposta dalla Commissione
David Rossi, Manghi (consulente Commissione): "Gli aggressori furono minimo due" - Video
Carburanti, da oggi in vigore il tetto ai prezzi dell'Eni - Video
News to go
Imu e Tari, cambiano regole e scadenze
News to go
Nove donne uccise a Johannesburg, paura e ipotesi serial killer in Sudafrica
Silvio Berlusconi, i momenti più iconici della carriera del 'Cavaliere' - Video
Violento incendio in un palazzo a Roma: un morto - Video
Torna 'Passa dal Bsmt', Gazzoli: "Tedua primo ospite della stagione. Sanremo Giovani? Si torna sempre dove si è stati bene"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza