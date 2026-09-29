L’Osservatorio etneo dell’Ingv ha innalzato da arancione a rosso il codice Vona (Volcano observatory notice for aviation). L'emissione di cenere vulcanica dal cratere di nord-est dell'Etna, infatti, ha ripreso vigore con una nube eruttiva alta circa 4 chilometri sopra il livello del mare. Per poi ritornare al codice arancione.

Per questo, a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da Red a Orange, sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania con effetto immediato. Lo comunica Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, dopo che questa mattina aveva annunciato la sospensione di "tutte le operazioni di volo fino alle ore 15 di oggi, martedì 29 settembre. I passeggeri sono pregati di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto".