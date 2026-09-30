È successo a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio: il decesso constatato sul posto

Tragedia questa mattina, 29 ottobre, a Casterno, frazione di Robecco sul Naviglio (Milano), dove un uomo di 48 anni ha perso la vita in seguito a un infortunio sul lavoro. Secondo una prima dinamica riferita, l’uomo sarebbe precipitato da un sottotetto.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’automedica, un’ambulanza, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine. Per il 48enne, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto.