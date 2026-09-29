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Prix Italia, tutto sulla 78ma edizione: dagli ospiti al claim 'Play Human' - Videonews dalla nostra inviata

29 settembre 2026 | 18.09
Ilaria Floris
LETTURA: 1 minuti

Si è aperta ufficialmente, a L'Aquila, la 78ma edizione del Prix Italia, il più antico e longevo concorso internazionale organizzato dalla Rai per premiare le migliori produzioni radiofoniche, televisive e multimediali del mondo. 'Play Human' è il claim della 78ma edizione: un invito a mettersi in gioco in prima persona, a contrastare il rischio di alienazione tecnologica attraverso la creatività e la partecipazione. Tanti gli ospiti che si avvicenderanno nelle varie location della città, da Eleonora Abbagnato a Giorgio Pasotti, da Bruno Vespa a Michele Placido e tanti altri.

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prix italia play human prix italia l'aquila eleonora abbagnato
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