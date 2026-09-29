Si è aperta ufficialmente, a L'Aquila, la 78ma edizione del Prix Italia, il più antico e longevo concorso internazionale organizzato dalla Rai per premiare le migliori produzioni radiofoniche, televisive e multimediali del mondo. 'Play Human' è il claim della 78ma edizione: un invito a mettersi in gioco in prima persona, a contrastare il rischio di alienazione tecnologica attraverso la creatività e la partecipazione. Tanti gli ospiti che si avvicenderanno nelle varie location della città, da Eleonora Abbagnato a Giorgio Pasotti, da Bruno Vespa a Michele Placido e tanti altri.