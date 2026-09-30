AstraZeneca, in Italia programma investimenti in ricerca da 66,2 milioni in 3 anni
Coinvolgerà oltre 200 centri e strutture sanitarie
AstraZeneca, in Italia programma investimenti in ricerca da 66,2 milioni in 3 anni
Coinvolgerà oltre 200 centri e strutture sanitarie
Il programma annunciato da AstraZeneca prevede 66,2 milioni di euro di investimenti in Italia nel prossimo triennio, con un cofinanziamento di 20 milioni di euro del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico del MIMIT, erogato tramite la Fondazione Tech e Biomedical