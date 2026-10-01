Dakota Johnson e Josh Hartnett arrivano nelle sale con 'Verity'. Tratto dall'omonimo bestseller di Colleen Hoover e diretto da Micheal Showalter, il thriller psicologico ed erotico esplora il pericoloso confine tra realtà e manipolazione. "A volte il personaggio si infiltra nei miei sogni. Ma credo di essere abbastanza brava a separare la vita privata dal lavoro", confessa Johnson nell'intervista all'Adnkronos. Un'esperienza che Hartnett conosce bene: "Sento il bisogno di tenere ben separate la vita privata e il lavoro, altrimenti impazzirei. A volte sogno dal punto di vista del personaggio o sogno ciò che il personaggio sta vivendo. Lo trovo utile". (di Lucrezia Leombruni)