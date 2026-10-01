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Abusi sessuali e riduzione in schiavitù, scoperta pseudo setta a Torino: arrestato 59enne

l’uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità ospitandole all’interno di una comunità residenziale da lui gestita dove si sarebbero consumate le violenza

Abusi sessuali e riduzione in schiavitù, scoperta pseudo setta a Torino: arrestato 59enne
01 ottobre 2026 | 09.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dalle prime ore di oggi i Carabinieri del Comando Provinciale di Torino stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cinquantanovenne ritenuto responsabile dei reati di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte dal Nucleo Investigativo di Torino sotto il coordinamento della Procura, l’uomo, promuovendo corsi di yoga, meditazione e difesa personale, avrebbe avvicinato persone con vulnerabilità ospitandole all’interno di una comunità residenziale da lui gestita dove si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali.

Ma ci sarebbero anche altri indagati nell’indagine condotta dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino.

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abusi sessuali riduzione in schiavitù pseudo setta torino
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