"Maledetta Chiara, i Poggi e il porco (bestemmia) che non li fa morire... maledetta". Sono alcune delle parole pronunciate da Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, e registrate dalle intercettazioni nell'autunno del 2025.

Lo sfogo arriva quasi vent'anni dopo la morte di Chiara Poggi e si inserisce in un quadro familiare descritto dagli investigatori come particolarmente teso. Sempio, 38 anni, è infatti nuovamente indagato per l'omicidio della giovane, uccisa il 13 agosto 2007 e nei giorni scorsi è arrivata la notizia della chiusura delle nuove indagini da parte della Procura di Pavia.

Già ieri erano state rese note altre dichiarazioni della mamma di Sempio, sempre relative a intercettazioni effettuate nell'ottobre del 2025. "Venerdì l'hanno chiamato a prendere le misure...ma perché non gliele avete prese a Stasi? A mio figlio gli prendete le misure venti anni dopo... venti anni dopo che è venti chili in più... e l'unica cosa che gli è rimasta uguale all'epoca è il numero di scarpe che aveva il 44 all'epoca e ce l'ha ancora adesso...ma il resto del fisico cambia", si sente dire la donna. La conversazione ritenuta "rilevante" è inserita nell'informativa che i carabinieri del nucleo Investigativo di Milano hanno consegnato alla Procura di Pavia che indaga sul delitto di Garlasco per cui è stato condannato l'allora fidanzato della ventiseienne.