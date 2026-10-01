Diana Bracco: "Insieme ad Atletica Teatro alla Scala per cultura e sport"
La presidente e amministratrice delegata di Gruppo Bracco: "Lo sport è strumento eccezionale di aggregazione e inclusione sociale"
Atletiche Bracco e Teatro alla Scala insieme per 'Il futuro dell'atletica va in scena'
La presidente e amministratrice delegata di Gruppo Bracco: "Lo sport è strumento eccezionale di aggregazione e inclusione sociale"
"Bracco Atletica si concentrerà sull’agonismo, Atletica Teatro alla Scala su attività amatoriale"
"Progetto Talento premia i giovani più talentuosi che studiano e fanno atletica"
"Il futuro dell’atletica va in scena’ unisce due eccellenze milanesi, auguro successo a giovani atleti"
"Con Bracco Atletica il connubio è già una realtà. Le nostre atlete più promettenti sono infatti state già accolte da Bracco Atletica. Dunque questa collaborazione, nel segno della cultura, della cura e della corsa, nasce naturale e spontanea. Elementi che fondano sul principio di una migliore societ...
"Questo è anche il motivo per cui abbiamo varato il Progetto Talento che premia i giovani più talentuosi, che studiano e fanno sport nel mondo dell'atletica. Inoltre, abbiamo passato questa misura da 50 a 80 mila euro, premiando ogni anno decine di ragazzi che vanno a costituire, di solito, i primi p...
"La Scala e Bracco sono parte fondamentale del presidio sociale sportivo della nostra città. Credo che oggi sia un giorno di festa, come lo è ogni volta che una di queste realtà porta a casa dei risultati, che siano agonistici o sociali. Auguro quindi buona nuova strada a tutti e a tutte, che sia una...
Praticando l'atletica "impari, oltre allo sport, a rapportarti con le persone, le regole e la disciplina. Sono tutti aspetti che saranno utili, poi, un giorno nel mondo del lavoro. Questa è la nostra missione". Sono le parole di Manuela Levorato, vicepresidente Fidal Nazionale, in occasione dell'eve...