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Atletiche Bracco e Teatro alla Scala insieme per 'Il futuro dell'atletica va in scena'

Riva (Comune di Milano):
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Riva (Comune di Milano): "Auguro ad atleti strada comune di successo"

"La Scala e Bracco sono parte fondamentale del presidio sociale sportivo della nostra città. Credo che oggi sia un giorno di festa, come lo è ogni volta che una di queste realtà porta a casa dei risultati, che siano agonistici o sociali. Auguro quindi buona nuova strada a tutti e a tutte, che sia una...



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