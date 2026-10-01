Riva (Comune di Milano): "Auguro ad atleti strada comune di successo"

"La Scala e Bracco sono parte fondamentale del presidio sociale sportivo della nostra città. Credo che oggi sia un giorno di festa, come lo è ogni volta che una di queste realtà porta a casa dei risultati, che siano agonistici o sociali. Auguro quindi buona nuova strada a tutti e a tutte, che sia una strada comune di successo". Lo ha detto Martina Riva, Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, intervenendo all'evento di presentazione, organizzato presso il Teatrino Visconti a Milano, del progetto di collaborazione 'Il futuro dell'atletica va in scena', promosso da Atletica Teatro alla Scala e Bracco Atletica.