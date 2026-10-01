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Ranucci, pm procede con richiesta estradizione Gomes Tavares.Lavitola trasferito fra detenuti "comuni" a Rebibbia

Il cittadino camerunense latitante in Africa è ritenuto intermediario tra Valter Lavitola e la banda che ha materialmente eseguito l’attentato al giornalista

Sigfrido Ranucci
Sigfrido Ranucci
01 ottobre 2026 | 15.46
Daniele Dell’Aglio
LETTURA: 1 minuti

La Procura di Roma va avanti nella richiesta di estradizione di Gomes Tavares, il cittadino camerunense latitante in Africa e ritenuto intermediario tra Valter Lavitola e la banda che ha materialmente eseguito l’attentato davanti all’abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia, nell’ottobre del 2025. I pm hanno posto alla Procura Generale una duplice richiesta di valutazione relativa al camerunense: da un lato l’estradizione e dall’altro l’internazionalizzazione, una scelta questa, che ha l’obiettivo di far valere l’atto di arresto anche in altri Paesi con l’emissione della ‘red note’.

Un passaggio necessario è la traduzione in francese degli atti, che la Procura sta completando, per poter poi inviare una rogatoria internazionale e formalizzare la richiesta di estradizione. I magistrati valutano inoltre gli strumenti di cooperazione internazionale per poter rintracciare Tavares anche nel caso in cui si trovi in un Paese diverso dal Camerun.

Il nome di Tavares è emerso più volte nelle dichiarazioni rese da Lavitola. Davanti al Riesame, l’ex editore ha affermato di assumersi la responsabilità dell’attentato e ha sostenuto che l’idea della bomba sarebbe partita proprio da Tavares, al quale aveva dato, secondo il suo racconto, un "mandato in bianco".

Intanto, Valter Lavitola, mandante reo confesso dell’attentato a Sigfrido Ranucci, non è più in regime di alta sicurezza nel carcere di Rebibbia. Secondo quanto riferisce il suo difensore, l’avvocato Arturo Cola, Lavitola è stato trasferito tra i detenuti "comuni" nel penitenziario romano. La decisione è stata presa dal Dap dopo il parere favorevole arrivato dai pm della Dda di Roma.

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