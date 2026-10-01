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Caos a Marsiglia, studenti in protesta: preside cosparso di benzina e almeno 15 in stato di fermo

Alta tensione durante la mobilitazione degli studenti delle scuole superiori: ferme per ore metro, tram e bus

Polizia a Marsiglia - (Afp)
Polizia a Marsiglia - (Afp)
01 ottobre 2026 | 12.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sale la tensione a Marsiglia durante la mobilitazione degli studenti delle scuole superiori. Al liceo 'Victor-Hugo', nel terzo arrondissement, il preside, il suo vice ed altri dirigenti sono stati aggrediti e cosparsi di benzina, secondo quanto riferito da Bfmtv. All'interno dell'istituto si è inoltre verificato un tentativo di incendio, con la porta d'ingresso che è stata data alle fiamme.

La protesta ha avuto pesanti conseguenze anche sui trasporti pubblici. La Rtm ha sospeso completamente il servizio dalle 11, fermando metro, tram e autobus. La decisione è arrivata dopo che diversi dipendenti, tra cui un autista, sono stati aggrediti, mentre un autobus sarebbe stato incendiato. Nel frattempo, il sindacato Cfdt ha invitato gli autisti a rientrare nei depositi per motivi di sicurezza.

La procura di Marsiglia ha riferito che sono tra 15 e 20 le persone attualmente in stato di fermo nell'ambito delle proteste, "soprattutto minorenni". Il premier francese Sébastien Lecornu presiederà oggi alle 13 presso il Ministero dell'Interno una riunione interministeriale di crisi sulle proteste degli studenti mentre si registrano scontri, incendi in varie parti città durante la nuova giornata di mobilitazione, definita "l'atto due" dal presidente dell''Union syndicale lycéenne, Ryad Rani nel corso di una conferenza stampa congiunta a Parigi con l'Unione Studentesca.

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proteste studenti incendi autobus aggrediti dipendenti proteste marsiglia
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