Picchi (Regione Lombardia): "Progetto Talento premia giovani più talentuosi che studiano e fanno atletica"

"Questo è anche il motivo per cui abbiamo varato il Progetto Talento che premia i giovani più talentuosi, che studiano e fanno sport nel mondo dell'atletica. Inoltre, abbiamo passato questa misura da 50 a 80 mila euro, premiando ogni anno decine di ragazzi che vanno a costituire, di solito, i primi posti nel medagliere europeo nelle competizioni atletiche. Per noi, quindi, è un grande vanto, ricco di risultati tangibili oltre che intangibili, perché questi ragazzi diventano anche modello di resilienza, di impegno e di valore dello stare insieme e del gioco di squadra per tanti altri giovani". Così Federica Picchi, sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia, all'evento di presentazione, organizzato presso Teatrino Visconti a Milano, del progetto di collaborazione 'Il futuro dell'atletica va in scena', promosso da Atletica Teatro alla Scala e Bracco Atletica.