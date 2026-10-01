circle x black
Cerca nel sito
 

Picchi (Regione Lombardia): "Progetto Talento premia giovani più talentuosi che studiano e fanno atletica"

01 ottobre 2026 | 15.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo è anche il motivo per cui abbiamo varato il Progetto Talento che premia i giovani più talentuosi, che studiano e fanno sport nel mondo dell'atletica. Inoltre, abbiamo passato questa misura da 50 a 80 mila euro, premiando ogni anno decine di ragazzi che vanno a costituire, di solito, i primi posti nel medagliere europeo nelle competizioni atletiche. Per noi, quindi, è un grande vanto, ricco di risultati tangibili oltre che intangibili, perché questi ragazzi diventano anche modello di resilienza, di impegno e di valore dello stare insieme e del gioco di squadra per tanti altri giovani". Così Federica Picchi, sottosegretario Sport e Giovani di Regione Lombardia, all'evento di presentazione, organizzato presso Teatrino Visconti a Milano, del progetto di collaborazione 'Il futuro dell'atletica va in scena', promosso da Atletica Teatro alla Scala e Bracco Atletica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Firenze, al via il restauro del Campanile di Giotto – Le immagini dall'alto
Roma, controlli di polizia con metal detector in una scuola a Tor Bella Monaca - Video
Regeni, Meloni: "Non credo che aiuti chiudere rapporti con l'Egitto" - Video
Rai, 'Ballando' inaugura nuovo studio dedicato a Pippo Baudo - Video
'Verity', Dakota Johnson e Josh Hartnett: "A volte i personaggi ci seguono nei sogni" - Video
Anne Hathaway al cinema con 'Verity': "Stiamo perdendo la capacità di stare al mondo"
Golf car, blitz dei carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro: il video dei controlli a Roma
Il neuropsichiatra Vicari: "Nei bimbi dipendenti da smartphone stesse crisi di astinenza da droghe e alcol" - Video
L'annuncio di Magi (+Europa): "Da oggi digiuno per modificare legge elettorale" - Video
Cgil compie 120 anni, la Scala intona 'Bella ciao' - Video
Scioperi ottobre 2026, dalla scuola ai trasporti: tutte le date - Video
Mattarella alla Scala per i 120 anni della Cgil, il lungo applauso al suo ingresso - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza