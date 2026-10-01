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Riva (Comune di Milano): "Sport fa diventare cittadini migliori"

"Il futuro dell’atletica va in scena’ unisce due eccellenze milanesi, auguro successo a giovani atleti"

Martina Riva - (Foto Adnkronos)
Martina Riva - (Foto Adnkronos)
01 ottobre 2026 | 16.13
Redazione Adnkronos
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"Avvicinare i giovani all’atletica, e allo sport in generale, significa allenarli alla vita, al fallimento, alla fatica. Trovare il tempo per fare sport vuol dire diventare cittadini migliori. Come Comune di Milano abbiamo l'onere e l'onore di fare in modo che lo sport di base sia effettivamente un diritto per tutti. Avere oggi 30 procedure aperte sui nostri impianti significa garantire ai cittadini impianti migliori, più fruibili, più accessibili e soprattutto più sicuri". Lo afferma l’assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Milano Martina Riva alla presentazione, organizzata presso il Teatrino Visconti a Milano, del progetto di collaborazione tra Atletica Teatro alla Scala e Bracco Atletica 'Il futuro dell’atletica va in scena'.

"Credo che questa iniziativa nasca da una decisione molto importante di queste due eccellenze milanesi - commenta - perché mettersi insieme rende più forti, ma significa anche ‘fare un passo indietro’ rispetto alla propria realtà per rendere il progetto, in questo caso sportivo, più forte. La Scala e Bracco sono parte fondamentale del presidio sociale sportivo della nostra città, quindi credo che oggi sia un giorno di festa, come lo è ogni volta che una di queste realtà porta a casa dei risultati, che siano agonistici o sociali. Auguro quindi buona nuova strada a tutti e a tutte, che sia una strada comune di successo".

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sport atletica impianti giovani
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