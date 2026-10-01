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Angelotti (Bracco Atletica): "Insieme a Teatro alla Scala per atletica a 360°"

"Bracco Atletica si concentrerà sull’agonismo, Atletica Teatro alla Scala su attività amatoriale"

Franco Angelotti - (Foto Adnkronos)
Franco Angelotti - (Foto Adnkronos)
01 ottobre 2026 | 16.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"'Il futuro dell’atletica va in scena' è un progetto nuovo ed estremamente ambizioso. Due società sportive che si mettono in rete per offrire ai giovani, e anche ai meno giovani, la possibilità di fare atletica a Milano a 360 gradi". Lo spiega Franco Angelotti, presidente di Bracco Atletica, nel corso dell’evento di presentazione, organizzato presso il Teatrino Visconti a Milano, del progetto di collaborazione 'Il futuro dell’atletica va in scena', promosso da Atletica Teatro alla Scala e Bracco Atletica. "Atletica Teatro alla Scala si occuperà dell'attività giovanile fino a 16 anni e di quella amatoriale. Bracco Atletica seguirà l'attività agonistica, anche ad alto livello. Con il nostro supporto - conclude - verrà poi offerto il supporto di psicologi e allenatori per affiancare i giovani in questo percorso".

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atletica progetto collaborazione giovani
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