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Levorato (Fidal Nazionale): "Sport forma le persone, è scuola di vita"

"Con lo sport si imparano aspetti come i rapporti e le discipline utili poi nel mondo del lavoro"

Manuela Levorato - (Foto Adnkronos)
Manuela Levorato - (Foto Adnkronos)
01 ottobre 2026 | 16.31
Redazione Adnkronos
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"Oggi qui atletica, Teatro alla Scala e Fondazione Bracco fondano questo gemellaggio, avendo tanti valori in comune. Io sono diventata dirigente anche grazie all'esempio del mio presidente, perché sono stata un'atleta di Bracco già dai primi anni 2000 e l'esempio che mi ha dato Franco Angelotti è stato importante per il mio prosieguo di carriera. Noi crediamo che gli sportivi, in questo caso le sportive, possano formarsi soprattutto come persone". A dirlo Manuela Levorato, vicepresidente Fidal Nazionale, in occasione dell’evento di presentazione, organizzato presso Teatrino Visconti a Milano, del progetto di collaborazione ‘Il futuro dell’atletica va in scena’, promosso da Atletica Teatro alla Scala e Bracco Atletica.

"Ben vengano i risultati e l'agonismo, personalmente ho vissuto 21 anni di carriera, era il mio lavoro, ma quello che amo dire anche nelle scuole è che lo sport la forma le persone, è una scuola di vita. Ciò che impari, oltre lo sport, infatti, sono proprio i rapporti con le persone, le regole e le discipline. Sono tutti aspetti che saranno utili, poi, un giorno nel mondo del lavoro. Pertanto, questa è la nostra missione e la porteremo sempre avanti anche qui, oggi, insieme alla Fondazione Bracco", conclude.

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atletica sport scuola di vita
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