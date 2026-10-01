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Caso Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non sarà parte civile contro Andrea Sempio

I legali dei genitori e del fratello della vittima saranno invece parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi

Caso Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non sarà parte civile contro Andrea Sempio
01 ottobre 2026 | 17.00
Antonietta Ferrante
LETTURA: 2 minuti

La famiglia di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007, non intende costituirsi parte civile nei confronti dell'indagato Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la Procura di Pavia ha chiuso le indagini e si appresta a chiedere il rinvio a giudizio. 

"Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti", le parole dell'avvocato Francesco Compagna che, insieme al legale Gian Luigi Tizzoni, rappresenta i familiari della vittima. I legali dei genitori, Rita Preda e Giuseppe Poggi, e del fratello della ventiseienne (Marco) saranno parte in un eventuale giudizio di revisione che proporrà la difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio dell'allora fidanzata.

Nei giorni scorsi, Giada Bocellari, avvocata di Stasi, al momento unico condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, aveva ribadito che "noi difensori siamo umani, non facciamo la revisione con l'Ia, dobbiamo leggere i dati della Procura di Pavia e poi integreremo il testo già scritto con queste nuove indagini laddove ci tornino utili e quando saremo pronti la depositeremo", facendo riferimento in particolare alla questione dell'assenza del Dna della vittima sui pedali della bici di Stasi. E ancora: "Non è una questione di tempi perché a Stasi un mese in più uno in meno non cambia niente e dimostreremo la sua innocenza, non il ragionevole dubbio. Depositeremo la richiesta di revisione il prima possibile compatibilmente con questo delirio mediatico e il lavoro".

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