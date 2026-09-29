Alberto Marino, esperto del Ris di Parma, chiarisce quello che è diventato il nuovo nodo dell'omicidio di Garlasco: ossia la presenza o meno del Dna della vittima Chiara Poggi sui pedali della bici di Alberto Stasi, l'allora fidanzato condannato a 16 anni di carcere per il delitto del 13 agosto 2007.

Sentito dai pubblici ministeri di Pavia lo scorso 10 settembre, l'allora consulente della procura di Vigevano risponde sulla traccia genetica. E' il 19 settembre 2007, ore 18.37, quando nei laboratori di Parma risultano due tracciati che "restituiscono inequivocabilmente il profilo di Chiara Poggi" sostiene il pubblico ministero. A quel punto, "Sicuramente ho informato la mia scala gerarchica (...). Non ho informato io l'autorità giudiziaria perché i rapporti li teneva l'allora colonnello Garofano" dice nella veste di testimone.

Prima della relazione del 24 settembre del 2007, data in cui scatta il fermo (non convalidato) di Alberto Stasi, "Sicuramente abbiamo fatto ulteriori approfondimenti alla ricerca del sangue e sui pedali". La Procura sostiene "che non vi è traccia di accertamenti ispettivi sui reperti nel contraddittorio delle parti" tra il 19 e il 24 settembre 2007 e su questi cinque giorni si concentrano le domande. Il testimone spiega che le analisi del 19 e 20 settembre sono state fatte con la stessa macchina, il che esclude un bag presente su uno dei sequenziatori.

Il 20 settembre 2007 risultano - a dire di chi indaga - due corse elettroforetiche totalmente negative caricate al sequenziatore da 'Marino' alle ore 17.33. Alla domanda se vi siano dei dubbi sul fatto che il 20 settembre 2007 vi siano due corse negative dello stesso campione sul pedale, "il dichiarante risponde negativamente". La decisione di ripetere l'esame dopo aver ottenuto il giorno prima un elemento positivo è legato alla volontà di "voler ulteriormente approfondire" dice Marino.

Dopo il risultato nullo che cosa ha fatto? "Non ho nessun ricordo specifico. Se non c'è nessun dato, ci siamo fermati. Non posso escludere di aver fatto vedere anche a Fabbri o Avato (consulenti dell'indagato, ndr.) le due corse negative". Alla domanda se avesse parlato con Garofano delle due corse negative, la riposta testuale è: "Presumo di sì".