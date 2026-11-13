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Monica Busetto torna libera, ok all'istanza di revisione del processo per l'infermiera condannata per l'omicidio della vicina

Lo dichiara all'AdnKronos l'avvocato Stefano Busetto

Monica Busetto - (Screen: Chi l'ha visto)
Monica Busetto - (Screen: Chi l'ha visto)
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13 novembre 2026 | 16.36
Sara Di Sciullo
LETTURA: 1 minuti

E' stata accolta, dalla Corte di appello di Trento, la seconda istanza di revisione del processo per Monica Busetto, l’infermiera condannata a 25 anni per l’omicidio della vicina di casa Lida Taffi Pamio, avvenuto a Mestre il 20 dicembre 2012: la donna, in carcere dal 2014, torna libera. "E' stata accolta l'istanza di revisione", riferisce all'Adnkronos l'avvocato Stefano Busetto. Secondo la difesa la catenina d﻿’oro trovata a casa dell’infermiera, tra le cause della condanna, non sarebbe la stessa indossata dalla vittima: tra i motivi dell'istanza di revisione "c'erano tre fotografie fornite da Massimiliano Andreetta de 'Le Iene' che per la prima volta ritraevano la vittima con la collana rappresentata nella sua interezza al netto della base del collo - ha sottolineato l'avvocato - Una consulenza fotogrammetica ha dato la dimensione della collana che arrivava fino all'incavo del seno e che quindi doveva misurare 70 cm, peccato che quella di Monica misurava 58 cm".

L'avvocato racconta la reazione della sua assistita di fronte alla notizia: "Ci ha chiesto tre volte se era tutto vero, non capiva la lettura del dispositivo, poi è crollata - conclude l'avvocato - Troverà un mondo diverso, familiari più anziani, tante cose cambiate, non si cancellerà mai questa parentesi di 14 anni, ma si ricomincia".

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