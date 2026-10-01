Amato (Atletica Teatro alla Scala): "Con Bracco Atletica per sport, cultura e cura"

"Con Bracco Atletica il connubio è già una realtà. Le nostre atlete più promettenti sono infatti state già accolte da Bracco Atletica. Dunque questa collaborazione, nel segno della cultura, della cura e della corsa, nasce naturale e spontanea. Elementi che fondano sul principio di una migliore società e di un concetto ancora più allargato di senso civico che viene messo a terra con questo tipo di attività". Lo afferma Andrea Amato, presidente di Atletica Teatro alla Scala, alla presentazione, oggi a Milano, dell'iniziativa di collaborazione con Bracco Atletica 'Il futuro dell'atletica va in scena'.